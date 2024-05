Clamoroso Di Lorenzo, CorSport: ha chiesto ufficialmente la cessione a Manna! I motivi della decisione

Giovanni Di Lorenzo ha chiesto ufficialmente la cessione si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il quotidiano racconta di un capitano del Napoli che ritiene chiusa la sua esperienza in azzurro anche alla luce della nuova linea dettata dal club che ritiene tutti cedibili. Questo aspetto, sottolinea il quotidiano, ha deluso non poco Di Lorenzo che così ha chiesto di andare via a Giovanni Manna.

Di Lorenzo ha chiesto di andare via dal Napoli

