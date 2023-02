Di Lorenzo capitano del Napoli: svelato il motivo della scelta di tutto lo spogliatoio

Calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo è sicuramente l'uomo simbolo di questo Napoli. Il suo apporto in termini di rendimento, e non solo, è determinante per Luciano Spalletti. Questa estate il numero 22 azzurro è stato eletto capitano del Napoli da parte di tutto lo spogliatoio dopo l'addio ufficiale di Lorenzo Insigne.

Perchè Di Lorenzo capitano del Napoli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega perchè alla fine tutto lo spogliatoio ha scelto di dare la fascia da capitano a Di Lorenzo che, lo ricordiamo, non è il calciatore che ha più presenze con il club. Solitamente la fascia viene data al più anziano di servizio, ma nel caso di Giovanni non è stato così: