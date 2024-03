Di Canio: "Senza Spalletti il Napoli ha perso il capo branco, azzurri ingenui e non abituati a vincere! Osimhen? Non è empatico con gli altri"

Notizie Napoli calcio. Paolo Di Canio, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino in vista di Napoli-Juventus.

Queste le parole di Paolo Di Canio che ha analizzato il momento del Napoli di Calzona:

«Il gruppo avrebbe bisogno di un protagonista. Di Lorenzo è un gran capitano, ma quieto, pacato. Osimhen fa il suo e non mi pare sia empatico con gli altri».

Allora anche l'anno scorso non c'era un leader... «Ma c'era Spalletti che aveva creato qualcosa di clamoroso. C'era il “capo branco”, il maschio alfa che guidava la squadra e la trasformava in lupi famelici».

Mi aspettavo tre allenatori cambiati? «Ma certo che no. Sapevo che sarebbe stata difficile visto che parliamo di giocatori ancora inebriati dalla festa, ingenui e che al tempo stesso si sentivano onnipotenti. Gente non abituata ad aver vinto, insomma. Ma non pensavo neppure che andasse così male. Le scelte poi hanno fatto il resto: da Garcia a Mazzarri... forse il terzo cambio è il più azzeccato».

Su Napoli-Juventus «I bianconeri concedono molto e non sono più così ermetici come squadra. Il Napoli dovrà stare attento perché la Juve è squadra mestierante. Prevedo una partita a scacchi, non certo bellissima. Una gara bloccata, insomma».