L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie per quanto riguarda l'affare Deulofeu:

"L’Udinese non vuole Ounas e non accetta che possa essere inserito nell’operazione Deulofeu: solo cash, come è abitudine della cara bottega dei Pozzo. Lo spagnolo, nel frattempo, si gode le vacanze: ha il sì con il Napoli e non accetta la corte di altri club. Almeno per un’altra ventina di giorni. Il club azzurro deve dar via Ounas per liberare una casella".