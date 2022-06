Deulofeu nelle idee di Spalletti, ecco dove potrebbe giocare

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ritaglia ampio spazio al calciomercato del Napoli, tra possibili arrivi e partenze. Il nome caldo è quello di Delofeu e già si prova ad immagina una collocazione nello scacchiere di Spalletti. Dal quotidiano si legge:

Nelle idee di Spalletti Deulofeu può muoversi tra le linee, a ridosso di Osimhen, come ha fatto all’Udinese supportando Beto che per caratteristiche fisiche ricorda un po’ le movenze del centravanti nigeriano, soprattutto per l’attitudine ad allungare la squadra e attaccare gli spazi lunghi.

Deulofeu è un profillo duttile, durante la carriera tra Barcellona, Milan, Siviglia, Everton, Watford ha giocato da esterno offensivo sia a destra che a sinistra, ma il suo vestito ideale sembra quello dell’ultima stagione ad Udine.

Avvicinandosi alla porta, riesce ad essere più incisivo con le sue qualità tecniche.