CorSport - Villarreal su Deulofeu, l'affare con il Napoli resta in freezer: si aspettano Mertens e ritorno De Laurentiis

Calciomercato Napoli. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la trattativa Deulofeu-Napoli. L'attaccante dell'Udinese è vicino agli azzurri ma vanno limate ancora delle distanze con il club bianconero: tra le società ballano pochi milioni, mentre lo spagnolo ex Milan ha già dato il suo placet.

In attacco il Napoli ha bisogno di capire chi partirà prima di dare l'assalto decisivo a Deulofeu. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto proprio della situazione:

Per quel che riguarda l'attacco, in attesa che la vicenda-Mertens prenda una piega definitiva dopo il rientro in Italia di De Laurentiis senior, resta in freezer l'affare Deulofeu: Gerard si allena con l'Udinese e aspetta notizie. Anche il Villarreal è molto interessato a lui.