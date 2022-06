CdM - Deulofeu il prescelto di Spalletti: due aspetti da risolvere per chiudere l'affare

Calciomercato Napoli. Deulofeu è sempre molto vicino al Napoli, come confermato dall'agente dello spagnolo. Il club di De Laurentiis è al lavoro per trovare la quadra definitiva con l'Udinese per regalare così il rinforzo giusto a mister Spalletti.

Deulofeu Napoli

Deulofeu Napoli, ultimi dettagli

Deulofeu arriva da un'ottima stagione con i bianconeri: è stato il trascinatore indiscusso dell squadra verso la salvezza, realizzando 13 gol e 5 assist. Numeri che hanno convinto il Napoli a puntare su di lui, colpendo Spalletti che lo ritiene perfetto per il tipo di gioco che ha in mente.

Come riportato da Corriere del Mezzogiorno, mancano però due tasselli affinchè la trattativa venga definitva totalmente: il Napoli deve alzare l’offerta sia all’Udinese che al giocatore. De Laurentiis ha offerto 10 milioni più bonus al club friulano, il presidente Pozzo ne chiede 20 ma la sensazione delle parti in causa è che a quota 15 si possa chiudere l’affare. Inoltre il club azzurro ha bisogno di liberare uno slot in attacco ed è quindi al lavoro per la cessione di Ounas (piace a Monza e Torino) in attesa di risolvere la grana Mertens: poi arriverà il via libera definitivo per Deulofeu.