L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al calciomercato Napoli:

"Dendoncker è un profilo in cerca di riscatto come Traorè ma a differenza dell’ivoriano ha già il ritmo partita nelle gambe, tra oggi e domani sarà a disposizione di Mazzarri che, vista l’emergenza, potrebbe considerarlo già una risorsa preziosa per la gara di domenica a Roma contro la Lazio".