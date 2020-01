Demme-Napoli, Gazzetta: contatti con l'entourage, stanziato lo stesso budget di Lobotka

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul possibile interesse del Napoli per Diego Demme: "In ogni modo Giuntoli sta trattando anche Diego Demme, regista del Lipsia. Il diesse napoletano ha già avuto contatti con l’entourage del giocatore e con il club tedesco al quale ha offerto gli stessi 20 milioni che sono stati stanziati per Lobtka. Demme ha il papà che è napoletano e lo stesso giocatore ha dichiarato nel corso di un’intervista, di chiamarsi Diego in onore del grande Maradona"