Napoli, calciomercato in uscita: situazioni complicate quelle di Diego Demme e Hirving Lozano.

Al punto che oggi il quotidiano Il Mattino avverte sul rischio che entrambi i giocatori del Napoli non siano convocati per la partita di domani contro il Sassuolo.

Entrambi sono in lista di sbarco ma manca un accordo per la cessione. Intanto il Napoli si cautela e tratta per Lindstrom, ancora in attesa.