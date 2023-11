Delusione Osimhen: ieri era atteso a Castel Volturno, ecco quando rientrerà dalla Nigeria

Napoli - Non c'è pace per Victor Osimhen che era atteso nella giornata di ieri a Castel Volturno. Niente da fare, invece, perché il calciatore che resterà ancora in Nigeria rientrerà soltanto dopo aver risolto i suoi problemi personali.

Napoli: le ultime sul rientro di Osimhen

Secondo le ultime notizie de Il Mattino, c'è stata delusione per chi ieri si aspettava di vedere a Castel Volturno Osimhen che resta ancora in Nigeria e rientrerà in Italia soltanto dopo avere risolto alcune vicende personali. L'attaccante del Napoli resta in Africa dove era atterrato la settimana scorsa direttamente dalla Germania, dopo la partita degli azzurri con l'Union a Berlino.