Repubblica - Derby con vista scudetto, Inter-Milan è una finale

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al derby di Milano:



"Davanti ai 37 mila di San Siro dimezzato dalle norme anti-Covid e al miliardo potenziale di spettatori in poltrona o davanti ai device sparsi per il mondo, oggi il derby milanese dall’orizzonte più europeo nella storia recente assegna in teoria già un bel pezzo di scudetto, anche se cade soltanto all’inizio di febbraio".

Derby Inter-Milan, finale scudetto a San Siro



"Ma sul prato rifatto in extremis c’è un ingombrante convitato di pietra, più ancora del Napoli appaiato al Milan al secondo posto: la Juventus di Vlahovic e Zakaria, come si evince dai commenti degli strateghi della Pinetina e di Milanello sull’avversaria più rafforzata dal mercato invernale. «In estate era la mia favorita», segnala Simone Inzaghi. «Nella corsa tra le prime quattro c’è sempre stata», puntualizza Pioli".