Serie A - Roberto De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: "In Italia qualcosa si è mosso, ho avuto contatti, ma poi ho scelto l'Ucraina. C'è una società che ha una sua storia e vuole impreziosirla, mentre io esco dal Sassuolo, dove ero amato da chiunque. Non si dica che l'ho fatto per soldi, ma solo perché volevo ricominciare da zero. In Italia avrei guadagnato le stesse cifre"