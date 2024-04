De Laurentiis tra stadio e centro sportivo: dovrà prendersi l’impegno di investire in una zona di Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Il presidente Aurelio De Laurentiis è riuscito a portare all’attenzione del governo la sua voglia di poter costruire la nuova casa del Napoli a Bagnoli, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

La zona individuata sarebbe Bagnoli, che ha bisogno di interventi di bonifica per poter essere edificabile:

"De Laurentiis spinge per Bagnoli anche per poter costruire il nuovo centro sportivo. Si continua a verificare la possibilità di un restyling del Maradona, idea che non ha mai voluto prendere in considerazione per evitare di dover giocare “in un cantiere”.

De Laurentiis dovrà prendersi l’impegno di investire nella zona: ha fretta, nel 2025 dovrà lasciare Castel Volturno e ha bisogno di una nuova casa per allenarsi"