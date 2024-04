De Laurentiis subito molto chiaro con Manna: primo diktat al nuovo DS

Aurelio De Laurentiis insieme a Giovanni Manna sta già costruendo il Napoli della prossima stagione. Il club si sta già muovendo per chiudere gli acquisti necessari pre rinforzare una rosa che andrà praticamente rivoluzionata la prossima estate. De Laurentiis non vuole perdere tempo come gli scorsi anni in cui la strategia dell'attesa non ha sempre pagato.

Mercato Napoli, il discorso di De Laurentiis a Manna

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis ha ribadito un concetto al nuovo direttore sportivo Giovanni Manna: