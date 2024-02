De Laurentiis su Lindstrom, Il Mattino: "Ruolo? La verità è ben diversa, due indizi chiari"

Ultime news Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli analizza le dichiarazioni di ieri di Aurelio De Laurentiis che s'è inserito nella conferenza stampa di Mazzarri alla vigilia di Napoli-Verona, affrontando diversi temi.

Fra questi, anche l'utilizzo (scarso, quasi nullo) di Jesper Lindstrom:

"Si è preparato, prende un foglietto e prova a fare un piccolo rimbrotto. «Dite che Lindstrom non è un'ala destra? Ma ha giocato ben 26 volte in quella posizione». Già, ma la sua carriera parla di 116 volte in campo da trequartista e ben 59 nelle sue ultime stagioni all'Eintracht Francoforte. In ogni caso, non ha senso parlarne. Anche perché nel frattempo come vice Politano è arrivato Ngonge dal Verona".