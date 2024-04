De Laurentiis si fa i conti per Champions ed Europa League: c'è una motivazione che ha trasmesso alla squadra a Castel Volturno

Ultime notizie SSC Napoli - L’Italia vede vicinissimo il traguardo del 5° posto in Champions per la prossima stagione. Nel caso in cui una tra Roma e Atalanta dovesse poi vincere l’Europa League senza piazzarsi tra le prime 5 del campionato, i posti salirebbero addirittura a 6. E queste cose il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrà tenuto conto, come scrive il Corriere dello Sport.

De Laurentiis si fa i conti per tornare in Europa

Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma in tale prospettiva, il Napoli vedrebbe più abbordabile un posto in Europa League, per il quale basterebbe il 7° posto