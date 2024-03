Il Mattino - Sarri da qualche settimana si sente con De Laurentiis: è il candidato numero uno per la panchina del Napoli

Maurizio Sarri è il candidato numero uno per la panchina del Napoli. Lo scrive Il Mattino che racconta come le dimissioni del tecnico dalla Lazio possano praticamente spalancare ad un clamoroso ritorno alla corte di De Laurentiis di Sarri. Lo scenario non è semplice, ma il quotidiano dà degli aggiornamenti sul futuro dell'allenatore che ha scelto di andare via dalla Lazio dopo le polemiche con la piazza e le tante incomprensioni avute con il presidente Claudio Lotito.

De Laurentiis pensa al ritorno di Sarri al Napoli

Maurizio Sarri da questo momento diventa il candidato numero uno per la panchina del Napoli. Stando a quanto si legge su Il Mattino, se De Laurentiis vorrà davvero Sarri dovrà convincerlo e coccolarlo. Napoli è nel cuore di Maurizio così come quest'ultimo è nel cuore di De Laurentiis spiega il quotidiano che sottolinea come, al di là delle frase dette in pubblico, il presidente nutre stima per l'allenatore nato proprio a Napoli. Nonostante le incomprensioni, il punto d'incontro tra De Laurentiis e Sarri per la prossima stagione starebbe nell'ostinazione del patron di fare il 4-3-3 riportando la Grande Bellezza nel suo Napoli. Il Mattino aggiunge anche che i due pare siano tornati a sentirsi già da qualche settimana.

Proprio ieri De Laurentiis, interpellato sulle dimissioni di Sarri dalla Lazio, ha commentato così ai microfoni di Mediaset: