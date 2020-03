De Laurentiis è rimasto sorpreso da Gattuso: due motivi l’hanno convinto a riconfermarlo, il retroscena

Ultimissime calcio Napoli- Secondo quanto si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis è rimasto sorpreso dall'impegno che Gattuso ci sta mettendo in questa avventura molto difficile.

Il patron ha potuto toccare con mano il lavoro svolto dal suo allenatore in sede di mercato e sul campo. In fase di mercato di riparazione, il presidente ha condiviso i nomi fatti da Gattuso. Sul rettangolo verde, al di là dei risultati, Rino ci passa 12 ore al giorno sempre con grande carica ed attenzione. Questi aspetti hanno spinto De Laurentiis a riconfermare il tecnico anche per la prossima stagione.