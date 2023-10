De Laurentiis rilancia e tende la mano ad Osimhen: nuovo incontro per il rinnovo!

Con grande sorpresa il Napoli ha annunciato attraverso un comunicato stampa l'intenzione del presidente De Laurentiis di proseguire le trattative di rinnovo contrattuale con Victor Osimhen, il cui contratto scadrà nel giugno del 2025.

Ultime notizie. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, Osimhen potrebbe non aver preso benissimo le parole di De Laurentiis - che nei giorni scorsi aveva lasciato capire che la trattativa di rinnovo era sfumata - e così il presidente del Napoli è voluto correre ai ripari, tendendo una mano a lui e al suo agente.

Proprio per evitare il rischio di nuovi equivoci, il Napoli ci ha tenuto a fare una lunga precisazione. Il patron della Filmauro rilancia e conta di arrivare comunque a dama (leggasi rinnovo del contratto). L’incontro, a quanto pare, non è ancora stato fissato tra le parti, ma sembrerebbe che nessuno ha tutta questa fretta. O almeno così si vuol far pensare.