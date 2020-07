De Laurentiis pensa alla gestione autonoma dei diritti tv, Il Mattino: il progetto ha trovato l'interesse del presidente della Lega Serie A Dal Pino

Ultime notizie Napoli - Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha in mente da anni la realizzazione della gestione autonoma dei diritti televisivi domestici e internazionali di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa attraverso una media company capace di autoprodurre i contenuti per rivenderli in Italia e all'estero. Ne parla Il Mattino:

“Per la realizzazione saranno necessari degli investimenti. E bisognerà valutare se i fondi saranno autofinanziati dalla Lega o se sarà necessaria la presenza di partner finanziari che per alcuni dovrebbero entrare esclusivamente come investitori, mentre per altri potrebbero farlo anche in qualità di soci azionisti. Il progetto ha trovato l'interesse di tutti, a partire dal presidente della Lega Serie A Dal Pino: si è subito schierato in favore dell'idea di De Laurentiis”