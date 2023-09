De Laurentiis non partirà per Braga con la squadra: guarderà la partita in Tv

Napoli - Il Napoli è pronto a partire per il Portogallo e affrontare il Braga in Champions League. Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda quelle che sono le notizie che riguardano il presidente ADL che non partirà con la squadra. Infatti, come scrive Repubblica, non ci sarà De Laurentiis contro il Braga. Il numero uno azzurro guarderà la partita solo alla tv, però, perché il viaggio in Portogallo è logisticamente complicato e gli azzurri torneranno in Italia già all’alba di giovedì, con un volo charter.