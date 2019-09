De Laurentiis nella commissione sui format delle coppe, CorSport: difficile la formula da 4 gironi ed 8 squadre

Agnelli rieletto per il quadriennio 2019-23 presidente dell’European Club Association, Zhang nuovo membro nel board, De Laurentiis inserito insieme al milanista Gazidis nel Club Competitions Committee dell’Uefa che si occupa delle modiche del format delle coppe europee. La ventitreesima assemblea generale dell’Eca ha sancito, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, una vittoria per il movimento italiano che sta tornando ad avere i “suoi” rappresentanti in ruoli importanti nelle istituzioni:

“Gli incarichi che i dirigenti di Juventus, Inter, Napoli e Milan si sono visti assegnare sono stati solo alcune delle decisioni prese dai 169 membri su 246 club iscritti all’Eca. Decidere le nuove date del calendario dal 2024 in poi è il primo passo per aumentare poi le gare stagionali delle coppe europee. La formula dei 4 gironi da 8 squadre ciascuno per la Champions difficilmente sarà adottata anche se l’Eca era ed è disposta a diminuire il numero (24) delle società confermate grazie ai risultati della stagione precedente”