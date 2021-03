De Laurentiis negli spogliatoi dopo la vittoria, sorrisi e breve scambio di battute con Gattuso: il mister ha apprezzato una cosa

Napoli Calcio - Dopo la fine della partita contro il Bologna, negli spogliatoi arriva il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: come racconta Il Mattino, ormai lo ha preso come una abitudine, quando la squadra gioca in casa, di scendere nello spogliatoio, prima e dopo.

"Ha una sua stanza riservata, ma gli piace farsi vedere, far sentire la sua voce. Non ha parlato a lungo, ha sorriso soprattutto e si è fermato con Ringhio per uno scambio di pochi minuti. Gattuso è sereno, a modo suo. È stato con De Laurentiis e Giuntoli nelle ore della vigilia, ha diviso con il presidente la serata alla tv a vedere il secondo tempo di Juventus-Lazio. Ha ritrovato la presenza (fisica) di De Laurentiis e lo apprezza"