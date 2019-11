Repubblica - Non c’è tregua tra squadra e dirigenza, in arrivo entro 48 ore le multe di ADL

I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione in merito alla vicenda ammutinamento dei giocatori del Napoli:

“O la va, o la spacca. Carlo Ancelotti ha capito che c’è in gioco anche una fetta della sua enorme credibilità personale, legata in questo delicatissimo periodo a doppio filo alla crisi (di risultati e di gioco) che sta attanagliando il Napoli. Si spiega dunque pure così, molto probabilmente, il repentino cambio d’atteggiamento da parte del “ leader calmo”: trasformatosi di colpo in un irriducibile guerriero. Il dito indice puntato contro il designatore Nicola Rizzoli, durante l’incontro dell’altro ieri con i vertici arbitrali, è stata infatti una vendetta - consumata, come si conviene, a freddo dopo i torti e l’ingiusta espulsione subita contro l’Atalanta. « Mi sono sentito attaccato nella mia professionalità ». Ma il tecnico sa che ora la sua controffensiva dovrà essere efficace soprattutto sul campo, a dispetto del clima pesante e ostile che circonda gli azzurri. Tra Aurelio De Laurentiis ( ancora negli Stati Uniti) e i giocatori non è stata al momento, non è stato firmato nemeno lo straccio di una tregua. Al contrario. La società non farà alcuno sconto sulla maxi multa (da formalizzare entro 48 ore) a Insigne e compagni per l’ammutinamento dopo la partita con il Salisburgo”.