Repubblica - Contratti in scadenza, De Laurentiis rischia di perdere altri 95 milioni

Notizie Napoli calcio. Nel corso degli anni la politica economica del Napoli è cambiata più volte: dal player trading per autofinanziarsi, fino allo sforzo in epoca Ancelotti di aumentare il monte ingaggi ben oltre i 100 milioni. Adesso il presidente De Laurentiis ha deciso di fare marcia indietro, con tutti i rischi finanziari e sportivi che ne conseguono.

L'edizione odierna di Repubblica ha analizzato la strategia di De Laurentiis di portare i giocatori in scadenza, rilevando come il patron azzurro rischi di perdere nuovamente una somma molto importante per un club come il Napoli:

Nel biennio alle spalle il Napoli ha già visto andar via (salvo sorprese in extremis) a parametro zero 6 giocatori: Hysaj, Maksimovic, Insigne,Ghoulam, Ospina e Mertens. I prossimi potrebbero essere Koulibaly e Fabian, che non hanno rinnovato il contratto e saranno liberi di svincolarsi tra un anno. Lo spagnolo vale per Transfermarkt 55 milioni e De Laurentiis sarebbe pronto a metterlo fuori rosa per non perderlo gratis, come già capitò con Milik. Koulibaly di milioni ne vale invece 40 e forse potrebbe sborsarli il Barcellona. Il presidente stavolta non si opporrà. La scadenza del 2023 fa paura.