CdM - Milan-Napoli, De Laurentiis la guarderà nella sua villa a Los Angeles

Come riporta l'edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno, per la gara-verità il destino ha regalato ad Ancelotti un luogo dai mille ricordi, la San Siro, dove è accolto sempre come un vecchio amico che a Milano è stato protagonista di grandi successi.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

Ancelotti è il punto di riferimento di De Laurentiis , anche durante il soggiorno negli States (lunedì nel primo pomeriggio è previsto il rientro in Italia , al momento è esclusa la sua presenza a Liverpool ), ma Milan-Napoli è ritenuto uno spartiacque per la sua avventura sulla panchina del Napoli. De Laurentiis, che guarderà la partita in tv nella sua villa a Los Angeles , attende una risposta sotto il profilo della prestazione dopo la prova deludente contro il Genoa.