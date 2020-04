De Laurentiis-Mertens, Tuttosport: niente rinnovo? Dries ha chiesto di rinunciare a procedere in giudizio per la questione multe, la reazione del patron

Calciomercato Napoli - Inter-Mertens, non è ancora finita secondo l’edizione odierna di Tuttosport che dedica ampio spazio alla vicenda relativa all’attaccante belga del Napoli:

“Il primo marzo De Laurentiis incontrò il belga, sembrava essere arrivata una schiarita sul futuro invece quel contratto non è mai stato rinnovato. Qualcosa non è andato nel verso giusto, fatto sta che le parti non sono ancora passate dalle parole ai fatti. De Laurentiis aveva messo sul piatto un biennale da 4 milioni più bonus per Mertens. Sembrava tutto fatto, ma al presidente del Napoli pare che non sia andata giù la richiesta da parte dell’attaccante, fatta a nome di tutti i compagni, di rinunciare a procedere in giudizio per la questione multe. E così ecco di nuovo lo stallo”