Operazione al menisco per De Laurentiis, intervento di routine: non sarà a Bergamo per l'esordio di Mazzarri

Notizie Napoli calcio. Ieri sera la SSC Napoli ha annunciato sui propri canali social che il presidente Aurelio De Laurentiis si è sottoposto ad un intervento al menisco in quel di Villa Stuart.

Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport:

Un intervento di routine per l’imprenditore romano che ora dovrà osservare qualche giorno di riposo, che comunque non gli impedirà di continuare a lavorare dalla sua residenza sulla collina del Quirinale. Almeno di decisioni dell’ultimo momento dunque il presidente sarà “indisponbile” per la prima del Napoli di Mazzarri, sabato a Bergamo contro l’Atalanta.