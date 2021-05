De Laurentiis in ritiro per dare la carica al Napoli: pronto il premio Champions per la squadra

Napoli Calcio - Il presidente De Laurentiis non farà mancare il proprio supporto alla squadra, sarà in ritiro nel pre-partita per dare la carica ad Insigne e compagni, a cui promise anche un premio Champions prima della gara contro la Lazio, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno. Gattuso ha vissuto una settimana all’insegna della massima concentrazione, l’ha trasmesso anche alla squadra che vuole completare in bellezza la cavalcata dal settimo posto alla Champions, che potrebbe addirittura arrivare da secondi in classifica.