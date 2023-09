De Laurentiis in ritiro con la squadra a Lecce, sapete da quanto non accadeva?

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, riporta le ultime notizie in merito alla trasferta di Lecce del Napoli e sottolinea come il presidente De Laurentiis sia partito in ritiro con la squadra come non accadeva da svariati anni:

"Il presidente De Laurentiis ha colto l’importanza della gara e ieri è partito in aereo con la squadra. Una novità, una scelta atipica riguardo alle sue abitudini. È accaduto molto più spesso che viaggiasse con la squadra in Europa piuttosto che in Italia, un precedente risale a dicembre 2019, quando seguì la trasferta contro il Sassuolo, il giorno della prima vittoria di Gattuso da allenatore del Napoli".