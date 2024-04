De Laurentiis implorò Calzona, ora gli lascerebbe la panchina se arrivasse in Champions

Oggi si parla di Francesco Calzona sul quotidiano La Repubblica, che alla vigilia di Napoli-Frosinone ripercorre l'arrivo del tecnico calabrese sulla panchina azzurra, giunto per prendere il posto di Mazzarri e risollevare le sorti della squadra.

Calzona

Ultime notizie. Repubblica racconta che "è stato proprio l’affetto speciale nei confronti di città, tifosi e giocatori a spingerlo ad accettare il disperato Sos di Aurelio De Laurentiis, che l’ha quasi supplicato di correre al capezzale della squadra dopo i disastri di Rudi Garcia e Walter Mazzarri".

Adesso il presidente del Napoli sarebbe disposto a tutto per un posto in Champions League. Se Calzona riuscisse addirittura a centrare la storica rimonta - assicura Repubblica - "De Laurentiis è pronto a offrirgli la conferma da primo allenatore. Oppure da vice se gli azzurri arriveranno comunque in zona Europa". Da parte sua, Calzona si sente pronto e ce la metterà tutta.