De Laurentiis, il legale: "Accusa falso in bilancio? L'atto della Procura non è un rinvio a giudizio. Siamo sereni per due motivi"

Napoli Calcio - La Procura della Repubblica di Roma ha notificato ieri alla S.S.C. Napoli, così come ai membri del Cda, la conclusione delle indagini per quanto riguarda l'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen dal Lille. In quell'affare, furono messe come contropartite Karnezis, Liguori, Manzi e Palmieri. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha intervistato Fabio Fulgeri, legale di Aurelio De Laurentiis in questo procedimento giudiziario.

Falso in bilancio De Laurentiis

Come ha dichiarato l'avvocato Fulgeri al Corriere dello Sport, il Napoli attende di conoscere gli atti precisando che quella di ieri è solo un avviso di chiusura delle indagini e non un rinvio a giudizio per il presidente del Napoli: