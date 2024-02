De Laurentiis: "Il calcio tra 20 anni rischia di morire: lancio un appello. Procuratori? Le società devono essere gli agenti dei calciatori"

Aurelio De Laurentiis è intervenuto ieri nell’Aula Convegni di Palazzo Madama, al cospetto dei membri del Napoli Club Parlamento, per presentare i suoi dieci punti per riformare e salvare il calcio italiano. Nella serata di ieri vi abbiamo riportato alcune anticipazioni delle dichiarazioni presidenziali (CLICCA QUI). Di seguito vi proponiamo alcuni passaggi nuovi dalle pagine del Corriere dello Sport.

Ecco le dichiarazioni del presidente De Laurentiis riportate dal Corriere dello Sport:

"Sono qui perché dovete salvare il calcio. Altrimenti tra 20 anni morirà. Non è riducendo la Serie A a 18 squadre che si risolvono i problemi. C’è un campionato della parte sinistra della classifica e uno della parte destra. Le squadre che rappresentano città con ventimila abitanti falsano il campionato. E poi resta sempre la questione degli extracomunitari. Bisogna resettare la Lega.

Procuratori? Le società devono poter essere i procuratori dei propri calciatori: se ingaggio un ragazzo di 17 o 18 anni, non posso fargli soltanto cinque anni di contratto, ma devo essere libero di metterlo sotto contratto per sette-otto anni. E se poi alla fine del periodo contrattuale vuole andare via, allora può andare. Devo decidere io, non i procuratori".