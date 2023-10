De Laurentiis ha scelto Conte ma servono due cose per convincerlo: spunta una deadline

In caso di esonero di Garcia, c’è soltanto un allenatore che accelererebbe la rivoluzione napoletana: Antonio Conte. De Laurentiis non ha dubbi, soltanto con il sì di un tecnico esperto, carismatico e vincente come Conte darebbe immediatamente il benservito a Garcia:

Col sì di Conte, il tempo sarebbe scaduto. I contatti sono partiti e Antonio dalla festa del Centenario degli Agnelli alla Juve ha detto:

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Mentre Conte a Torino si godeva la festa, De Laurentiis studiava la strategia per provare a convincere l’ex c.t. ad accettare Napoli: il presidente sa che Conte ha un carattere forte come il suo e che servirà un progetto vero e solido per avere il suo sì del tecnico, che solitamente non ama entrare in corsa. E servirebbe un ingaggio top. Ma Aurelio è pronto ad andare in pressing, almeno fino alla fine di questa sosta per le nazionali".