De Laurentiis ha il terrore di non strappare la qualificazione per la Champions: patron preoccupatissimo

La SSCNapoli ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente: la decisione del ritiro è stata presa dall’allenatore Spalletti e condivisa dalla Società. Ma cosa ne pensa De Laurentiis? Ne parla Il Mattino.

"Il fatto è che tra scricchiolii e beccheggi, De Laurentiis ha il terrore di non strappare la qualificazione per la Champions e i 50 milioni di dote. È il presente che fa paura a De Laurentiis. E di riflesso anche il futuro. Il patron, che la gara l'ha seguita da Roma, è rimasto a lungo a contatto col figlio Edoardo ed è preoccupatissimo ma non furente perché sa che ancora nulla è compromesso. Evidente che sia preoccupatissimo perché questo Napoli è indecifrabile e sconvolgente"