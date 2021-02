De Laurentiis-Gattuso, rapporto zero! CorSport: hanno smesso anche di telefonarsi, è da Verona che s'è frantumato tutto

Ultime notizie Napoli - È da Verona in poi che ormai il rapporto tra De Laurentiis e Gattuso si è frantumato, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Non hanno granché da dirsi, qualche frase se la sono scambiata alla vigilia della semifinale di Coppa Italia, poi hanno smesso di avere contatti, anche telefonici, che si sono inizialmente diradati e infine spenti: il contratto dell’allenatore andrà in scadenza a giugno, la tentazione di anticipare il divorzio ha conosciuto momenti peggiori, ed ora soltanto un tracollo contro il Granada finirebbe per spingere Adl a un intervento rapido e doloroso come un comunicato stampa per annunciare un esonero”