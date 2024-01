De Laurentiis e Rocchi a colloquio a Riad: il presidente chiede di trovare in fretta soluzioni

Napoli - Hanno parlato De Laurentiis e Rocchi dopo quanto accaduto in Napoli-Inter di Supercoppa Italiana. Tante critiche contro il designatore degli arbitri quest'anno e ora ci sono delle novità importanti in arrivo come spiega Il Mattino:

De Laurentiis, nella notte di Riad, ha di nuovo parlato con Rocchi, per spiegargli che bisogna fare in fretta a trovare delle soluzioni. Ma i toni sono pacati, nessun giudizio severo nei confronti del direttore che ha graziato Calhanoglu per tutto il primo tempo e cacciato il Cholito per i primi suoi due falli (il primo giallo, per la trattenuta iniziale fa ancora adesso venire i brividi...).