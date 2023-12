De Laurentiis contro gli arbitri: appello a Rocchi e Gravina sull'equità del calcio italiano

Napoli - A fine di Napoli Monza in conferenza stampa ci è andato il presidente Aurelio De Laurentiis che ci ha voluto mettere la faccia alla fine di un 2023 che è stato contrastante in tutto ciò che è accaduto.

Sfogo del numero uno del club Campione d'Italia in carica, perché De Laurentiis ha voluto puntare il dito contro gli arbitri e fatto un appello a Rocchi e Gravina dopo i tanti errori che sono stati commessi a sfavore del suo Napoli.

«Non voglio parlare di direzioni di gara sfavorevoli al Napoli, anche se è capitato a noi ma pure ad altre. Devo pregare Gravina e Rocchi di cercare di dare equità al calcio italiano, che come si sente dire sta diventando sempre più importante. È importante che gli arbitri dimostrino di saper distribuire i cartellini. E allora, caro Rocchi lei non può permettere a una persona perbene come Palladino o a un signore come Mazzarri che si mostri il cartellino rosso come se fosse una prova forza. Se invece di vedere calcio ci ritroviamo in una sfida di rugby, allora non ci siamo. Se c’è un problema atletico per gli arbitri, allora che si allenino di più».