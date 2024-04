CorSport - Nuovo tentativo di ADL per Conte. Restano in lizza anche altri 3 nomi: la situazione

Dopo la scelta del direttore sportivo il Napoli chiuderà con l'allenatore si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. De Laurentiis ha il sogno Antonio Conte, un profilo già cercato dopo l'esonero di Rudi Garcia ma che non si è concretizzato solo perché il tecnico salentino non accettò per motivi personali. In lista però non c'è solo lui, il Napoli tiene vive altre tre soluzioni.

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli?

Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis è tornato alla carica per Antonio Conte. I contatti, le chiacchierate ci sono e vanno avanti. Resta però un sogno. Restano in corsa per il dopo Calzona anche Vincenzo Italiano che da anni ha stregato il presidente De Laurentiis il quale gli fece i complimenti proprio in un Napoli-Spezia. Poi ci sono le nuove leve come Francesco Farioli del Nizza e Raffaele Palladino del Monza.