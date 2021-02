De Laurentiis conferma Gattuso con uno scambio di sms! Repubblica: dallo spogliatoio Napoli malumori futili per la feroce partecipazione emotiva del mister

Ultime notizie Napoli - De Laurentiis si è fatto bastare un rapido giro di orizzonti, prima di confermare la fiducia a Gattuso, con uno scambio cordiale di sms secondo Repubblica.

"Non esiste alcun ultimatum temporale e almeno per ora la panchina non è in bilico, anche se è ovvio che s’aspetti subito una reazione da parte della squadra, che deve confermare con i fatti d’essere al fianco dell’allenatore e di credere ancora nella sua gestione tecnica. Dallo spogliatoio dopo la serataccia a Marassi sono filtrati soltanto dei malumori futili, legati alla feroce partecipazione emotiva con cui Ringhio vive le gare a bordo campo, trasmettendo ai giocatori più ansia che carica"