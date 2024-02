Gazzetta - Non solo Calzona: ecco il vero motivo della presenza di De Laurentiis a Castel Volturno

Non c'è stato solo un colloquio con il nuovo allenatore Francesco Calzona nell'agenda del presidente De Laurentiis spiega questa mattina la Gazzetta dello Sport. Il presidente della SSC Napoli in questi giorni è anche molto attento alla questione centro sportivo. De Laurentiis, qualche settimana fa, ha ammesso che a stretto giro dovrà andare via da Castel Volturno e quindi ha bisogno nell'immediato già di trovare un'area idonea dove costruire la nuova casa del Napoli.

Aurelio De Laurentiis conferenza

Nuovo centro sportivo del Napoli

Ecco cosa scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul nuovo centro sportivo del Napoli: