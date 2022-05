De Laurentiis cede il Bari? Scattano i ricorsi

L'edizione odierna di Repubblica Bari, fa il punto in merito alla situazione legata alla cessione del Bari da parte di Aurelio De Laurentiis:

"Domani inizierà una partita molto delicata, che si giocherà prima nei tribunali sportivi e poi con ogni probabilità anche in quelli ordinari. La famiglia De Laurentiis inizia così la controffensiva dopo la decisione della Federcalcio di vietare ad una proprietà di avere sotto la propria ala due club del calcio professionistico, come nel caso di Napoli e Bari, entrambi gestiti dalla Filmauro".

"Se le cose dovessero restare così, entro il 30 giugno 2024 una delle due squadre dovrà cambiare padrone e le dichiarazioni rese nei giorni scorsi da Aurelio De Laurentiis, in un’intervista a Dazn, fanno pensare che assai difficilmente il presidente del club partenopeo si priverà del Napoli. Ma lui e suo figlio Luigi De Laurentiis, con la preziosa consulenza dell’avvocato Mattia Grassani, uno dei massimi esperti di diritto sportivo in Italia, sono pronti ad iniziare un lungo braccio di ferro per ribaltare o almeno arginare la decisione della Figc".