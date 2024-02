Il Mattino - De Laurentiis era sicuro che con Calzona si sarebbe visto subito un altro Napoli

Ultimissime Napoli Calcio - Dopo il pareggio contro il Barcellona in casa Napoli c'era fiducia sul fatto che a Cagliari si potesse fare bottino pieno. Purtroppo anche il più inguaribile degli ottimisti deve ricredersi su questa squadra che, come ha sottolineato Francesco Calzona, ha dei problemi più mentali che tecnico tattici. La rete di Luvumbo evidenzia proprio mancanza di lucidità ed attenzione da parte di tutti.

De Laurentiis

Cagliari Napoli 1 1

Come si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, il presidente De Laurentiis era convinto che il problema della squadra fosse soltanto la guida tecnica. Mandando via Garcia prima e Mazzarri poi, credeva che mettendo Calzona le cose potessero cambiare praticamente subito. Questa previsione, chiamiamola cosa del patron, è stata ancora una volta disattesa. Il Napoli sta sprofondando sempre di più in classifica e non può essere solo colpa degli allenatori che si sono avvicendati finora.