Repubblica - Luigi De Laurentiis a Bari per dare una scossa, ma ai tifosi non basta!

L'edizione odierna di Repubblica Bari riporta le ultime notizie in merito alla crisi che sta attraversando la squadra pugliese dei De Laurentiis:



"«I giocatori diano di più, ma la società deve essere più presente». La ricaduta del Bari è tema di grande discussione nella piazza biancorossa, prima illusa e poi delusa da una squadra che non sembra più reagire neanche alle sollecitazioni di Massimo Carrera, l’allenatore che aveva sostituito Gaetano Auteri. Era partito forte con dieci punti in quattro gare, ma nelle successive quattro ha racimolato un solo punto. Rendimento da allarme rosso per una squadra che, sfumato l’obiettivo della promozione diretta, ha l’obbligo di entrare ai playoff dalla porta principale".

"Nel calderone della contestazione che serpeggia via social e che è stata sintetizzata dallo striscione esposto vicino al San Nicola ci sono tutti, compreso il presidente Luigi De Laurentiis, che ieri ha pranzato con tutta la squadra e poi ha assistito all’allenamento. I suoi occhi accompagneranno il Bari almeno fino alla gara di sabato (alle 17,30) al San Nicola con la Paganese. A Bari ci sono anche alcuni uomini dello staff del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. « Ma oltre al presidente servirebbe un dirigente di grande esperienza » , invoca Emanuele Arciuli, pianista barese di fama internazionale e grande tifoso".