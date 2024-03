Perché De Laurentiis era assente ieri al Maradona per Napoli-Atalanta: il retroscena

Aurelio De Laurentiis ieri non era presente al Maradona per Napoli-Atalanta. L'edizione odierna de Il Mattinoi svela il motivo per il quale il numero uno della SSC Napoli ha scelto di non sedersi in Tribuna per assistere alla gara delle ore 12.30.

Perché De Laurentiis era assente in Napoli Atalanta 0 3

Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ieri non era presente in Tribuna al Maradona per Napoli-Atalanta in quanto era in Svizzera con la sua famiglia. Certamente il presidente avrà visto la gara per televisione. Chissà come avrà reagito alla sconfitta pesante contro gli orobici che di fatto preclude praticamentew ogni speranza di qualificazione alla prossima Champions League.