De Laurentiis è ancora in Spagna! Ecco quando torna a Napoli

Aurelio De Laurentiis è ancora in Spagna! Nonostante il calciomercato sia entrato ormai nel vivo e nonostante la squadra sia confinata nel ritiro di Pozzuoli, il presidente del Napoli non si trova in città e anzi è ancora all'estero, e più precisamente in Spagna, dove è andato qualche giorno fa.

Ultime notizie. Oggi il Corriere del Mezzogiorno scrive che De Laurentiis tornerà in Italia nei prossimi giorni e sarà allo stadio Maradona già sabato, in occasione di Napoli-Salernitana. Dopodiché ADL partirà con la squadra in direzione Riyad, in Arabia Saudita, per la Supercoppa italiana.