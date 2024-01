L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla crisi della SSC Napoli:

"La parola definitiva sulla durata del ritiro spetterà come sempre a De Laurentiis, che dovrebbe rientrare in Italia solo venerdì e ieri non ha partecipato nemmeno all’Assemblea di Lega a Milano, facendosi rappresentare dal fido ad Chiavelli".