Il Mattino - De Laurentiis-Ancelotti, è rottura! Il patron azzurro vuole le dimissioni del mister

Ultimissime notizie SSC Napoli - Momento di riflessione per Aurelio De Laurentiis. Il tecnico della SSC Napoli è sempre più in bilico dopo i risultati negativi degli ultimi mesi. L'edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la situazione e ha svelato novità a dir poco clamorose. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Gattuso è molto più vicino alla Fiorentina che al Napoli (con cui i contatti sono stati molto alla larga). Dunque, situazione che più ingarbugliata non c’è. Servirebbe un traghettatore, un Caronte. Ma chi? Reja, Prandelli? De Laurentiis si interroga. Se Ancelotti si dimettesse, lui accetterebbe le dimissioni. Sono ore di fibrillazione per lui e domani sera tutto può davvero succedere. Davvero tutto. Ovviamente, inutile sottolineare che la sciagurata ipotesi del mancato passaggio agli ottavi di Champions porterebbe all’esonero immediato.Ma le dimissioni del Re di Coppe non vanno escluse del tutto, anche perché con l’Udinese il Napoli non ha mostrato segnali di riscossa".

Aurelio De Laurentiis non propende verso l'esonero, ma sa bene che la situazione, oramai, è diventata più che complessa. Lo caccerà solo se costretto dalle circostanze. Non è escluso che nella giornata di mercoledì possa esserci un faccia a faccia tra il patron e l'allenatore azzurro, magari per decidere insieme il da farsi.