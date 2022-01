De Giovanni sul caso Serra: "Dimissioni immediate se sono state avanzate scuse! Siamo la classe arbitrale peggiore"

Ultimissime sul caso Serra e l'errore in Milan Spezia. Arrivano le parole di Maurizio De Giovanni a Il Mattino in merito a quanto accaduto e le possibili scuse.

Il caso Serra va catalogato come sudditanza o trasparenza? Per lo scrittore Maurizio de Giovanni la premessa è d’obbligo: «Siamo certi che i vertici arbitrali si siano scusati? Se ciò fosse accaduto, ci troveremmo di fronte a un precedente gravissimo, di fronte al quale esisterebbe un’unica via d’uscita: dimissioni immediate. Detto ciò, bisogna riconoscere che il livello della classe arbitrale italiana è infimo. Oggi esiste una differenza enorme tra i fischietti italiani e quelli stranieri, a livello di sport professionistico siamo la classe arbitrale peggiore. Si può sbagliare, è legittimo: parliamo di buona fede ma pur sempre di gravissimi errori tecnici».